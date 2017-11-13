13 ноября по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается Международный день слепых. Между тем в прошлом году Алтайский край едва не лишился уникального Бийского центра реабилитации слепых имени Наумова. Но после ряда публикаций в СМИ его удалось отстоять.

В 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Дата его рождения — 13 ноября - стала основой для учреждения Международного дня слепых. Валентин Гаюи в 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей под названием "Мастерская трудящихся слепых". Он разработал рельефно-линейный шрифт "унциал". По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия в 1829 году.

В 1803 году Валентин Гаюи получил предложение российского императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-воспитательное заведение для слепых. В 1807 году Александром I были утверждены Устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института рабочих слепых. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения для слепых детей в России.

Что касается современной истории, то Всероссийское общество слепых было создано в 1925 году. Организация объединяет людей c частичной или полной потерей зрения. На 1 апреля 2017 года ВОС насчитывало в своих рядах 210 тысяч членов (это примерно каждый 665-й житель РФ).

На предприятиях, где под патронажем ВОС работают слепые, выпускается различная продукция — автомобильные компоненты, трикотаж, металлоизделия, игрушки, электромеханические товары, изделия из бумаги и картона и др. ВОС располагает тремя федеральными реабилитационными центрами. Один из них находится в Волоколамске, его филиалы расположены в Бийске и Железногорске.

В первой половине 2016 года Всероссийское общество слепых приостановило работу подмосковного центра реабилитации и двух филиалов. Это было связано с финансовыми затруднениями. Согласно новым правилам, на оплату труда сотрудников и общехозяйственные нужды центр и филиалы имели право использовать не более 50% средств субсидии. Как следствие, в Бийске персонал в течение трех месяцев не получал зарплату. Коллектив собрал подписи в адрес президента, были задействованы СМИ. В итоге компромисс был найден.

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В Алтайском крае региональная организация ВОС объединяет несколько местных подразделений. Среди них – Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Славгород, Кулунда, а также Горно-Алтайск. Всего на Алтае ВОС насчитывает около 2,5 тысяч человек.

Среди компаний, работающих с ВОС в Алтайском крае, можно назвать барнаульское "Металлпластизделие", многопрофильное предприятие "Росток" (Бийск) и рубцовское предприятие "Рассвет". В регионе также действуют три специальных общеобразовательных учреждения для слепых — "Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3", а также "Алтайская общеобразовательная школа № 2" (Барнаул) с филиалом в Рубцовске.

В настоящее время в мире насчитывается примерно 124 миллиона слепых людей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году их число может удвоиться.