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Поклонникам творчества сатирика Михаила Задорнова пустили на церемонию прощания с ним, которая проходила в одной из столичных клиник, передает РИА Новости.

По данным издания, к больнице пришло порядка ста человек, которым пришлось подождать около полутора часов.

"Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец", — отметил один из почитателей творчества сатирика.

Ранее близкие Михаила Задорнова просили не создавать суету вокруг его смерти.

О смерти артиста 69-летнего артиста стало известно в минувшую пятницу. Он скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Похоронят Михаила Задорнова в Латвии рядом со своим отцом.