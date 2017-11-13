Крупнейшая туристическая компания и лидер по продажам авиабилетов в России "Авиафлот" объявила список маршрутов, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью у туристов на Новый год.

В специальный новогодний рейтинг "Авиафлота" попали китайский Хайнань, Гоа (Индия), Объединенные Арабские Эмираты, Прага, а также таиландские Паттайя и Пхукет. В топ-11 самых популярных среди путешественников маршрутов на Новый год вошли и города России. Так, окунуться в новогоднюю сказку многие российские туристы любят в столице страны — Москве, Северной столице – Санкт-Петербурге, а также на родине Деда Мороза – в Великом Устюге. Что касается регионального сегмента, то все больше жителей Алтайского края предпочитают встретить начало года в Горном Алтае и Белокурихе.

Зимние праздники приближаются. Компания "Авиафлот" предлагает подарить себе и своим близким на Новый год незабываемое путешествие, которое точно запомнится надолго. Например, к теплому морю, где можно будет отогреться от зимних холодов и поплавать в теплых волнах. Или выбрать один из экскурсионных туров по России, чтобы получить как можно больше разнообразных впечатлений.

Сегодня самые популярные новогодние туристические маршруты из топ-11 от "Авиафлота" — по доступным ценам.

1. Экскурсионный тур в Москву на Новый год "Город Чудес". Вылет из Барнаула 29.12 на 5 дней. Проживание в отеле "Русь 3*", цена — 27 780 руб./чел. при 2-местном размещении. В стоимость входит: перелет Барнаул-Москва-Барнаул (а/к S7), проживание в отеле (вместе с доп. ночью), завтраки, экскурсионная программа (начинается с 30.12), входные билеты в музеи.

2. Китай (Хайнань) на новогодние праздники. Вылет из Новосибирска 05.01 на 7 дней, отель SANYA CITY LINK HOTEL 3*, цена — 28 750 руб./чел. при 2-местном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка, внесение в групповой безвизовый список.

3. Зимняя Прага. Вылет из Новосибирска 12.01 на 8 дней, отель JASMIN EA HOTEL 3*, цена — 29 950 руб./чел. при 2-местном размещении. В стоимость тура входит: перелет Новосибирск-Прага-Новосибирск, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка и страховка от невыезда. *Дополнительно оплачивается виза – 80 евро на человека.

4. Великий Устюг! Даты тура: с 02.01 по 07.01.2018. Продолжительность: 2 дня в Великом Устюге + ж/д переезд. Питание: завтрак и обед. Проживание в гостинице "Загородная" (стандартный номер с удобствами). Стоимость тура вместе с ж/д переездом: 24 000 руб. на взрослого и 19 116 руб. на ребенка.

В стоимость тура входит

Транспортное обслуживание (автобусы еврокласса);

двухразовое питание в столовых города;

Размещение по выбранной категории 1 сутки (после экскурсионной программы);

Экскурсии по программе;

Свидетельство о пребывании в Великом Устюге;

Услуги гида-сопровождающего.

В стоимость проезда входит:

Поезд до ст. Котлас и обратно, детский специализированный состав;

Постельное белье в поезде;

Питание в поезде: трехразовое в вагоне-ресторане;

Железнодорожный проезд руководителей группы по маршруту.

5. Новый год в Горном Алтае. Период проживания с 31.12 по 02.01 – 3 200 руб./чел. при 2-местном размещении. Гостиничный комплекс "Ареда-1". В стоимость входит: проживание и завтраки.

6. Рождество в Белокурихе. Отель "Нео" — от 4500 руб./сутки. за двухместный номер + завтраки!

7. Индия (Гоа). Вылет 09.01 на 11 дней/10 ночей, отель Thomas Beach Guest House 2+*, цена – 33 600 руб./чел. при 2-местном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка. Дополнительно оплачивается виза.

8. ОАЭ. Вылет 10.01 на 10 дней/10 ночей, отель Ibis Fujairah 3*, цена – 36 000 руб./чел. при 2-местном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка.

9. Таиланд, Пхукет. Вылет 11.01 на 11 дней/10 ночей, отель Asia Loop G-House 3*, цена — 36 900 руб./чел. при 2-местном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка.

10. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург "Секрет счастливого Рождества" (для родителей с детьми). Период 03.01-07.01 на 5 дней/4 ночи. В программе тура:

Обзорная экскурсия, Эрмитаж, музей-макет "Петровская Акватория", Петропавловская крепость, Петропавловский собор, музей "ЛабиринтУм", музейный комплекс "Вселенная воды", Царское Село (Екатерининский дворец и Лицей), крейсер "Аврора", праздничная беспроигрышная лотерея, 4 обеда.

За доп. плату:

вечерний Санкт-Петербург, океанариум, шоу-театр "Тайны Петербурга".

В стоимость входит: проживание в гостинице "Санкт-Петербург", завтрак, услуги гида, экскурсионное обслуживание. Дополнительно оплачивается: авиабилеты, трансфер. Стоимость: 15 630 руб./чел. при 2-местном размещении.

11. Таиланд, Паттайя. Вылет из Новосибирска 09.01 на 7 ночей/8 дней. Отель AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3 *. Цена — 40 400 руб. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка.

А с 13 ноября компания "Авиафлот" в преддверии Нового года создает "мандариновое настроение" среди своих подписчиков в группе Инстаграм @aviaflottour.

Чтобы получить ящик мандаринов или сертификат на 5 тысяч рублей на покупку тура, необходимо стать подписчиком группы, разместить у себя в ленте фото с отдыха, в комментарии поставить хештег #ОтдыхАвиафлот и отметить в комментарии одного друга. Снимки могут быть любые, главное, чтобы они были посвящены отдыху, отпуску и/или Новому году. Итоги розыгрыша будут объявлены 11 декабря на сайте "Авиафлот" и в официальной группе компании в Инстаграм @aviaflottour.

Туристическая компания "Авиафлот"

aviaflot.ru

тел. (3852) 22-66-66

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