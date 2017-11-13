Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула помог соседям выбраться из горящего дома, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Барнаул, Депутатская, 15. Около 23:00 произошло возгорание жилого дома. Сосед Иван Брусенский, увидев пожар, помог погорельцам выбраться из огня через окно", — отмечает автор заметки.

Что касается обстоятельств пожара, то данные о возгорании поступили в 22:40. Ликвидировать пожар удалось в 23:18.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 30 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 27 человек личного состава и 7 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.