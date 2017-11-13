Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

18-летний парень, который являлся самым молодым из пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в селе Алтайское, скончался в больнице.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета, юноша умер 11 ноября в барнаульской больнице в результате полученных при ЧП ожогов.

Напомним, что трагический инцидент произошел в одном из жилых домов села Алтайское около 17:00 5 ноября.

В результате хлопка газовоздушной смеси пострадала семья из четырех человек: мужчина, женщина, а также двое их совершеннолетних детей. Все с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы.

Больше всех пострадал 18-летний парень, которого доставили в Барнаул санавиацией.

По факту ЧП краевое управление СКР возбудило уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.