Барнаульские эксперты рынка недвижимости отмечают повышенный интерес горожан к квартирам, объяснимый рекордным снижением процентных ставок по ипотеке. Логично, что на этом фоне корректируются и цены на жилье. Однако пока говорить о стремительном удорожании не приходится: продавцы вторичной недвижимости по-прежнему активно готовы к торгу, а строительные компании повышают цены на основании объективных факторов.

"Практически у каждого застройщика ежеквартально растут цены на квартиры. Это происходит с учетом стадии готовности жилья: на котловане стоимость самая низкая, но по мере возведения объекта цена квадратных метров увеличивается", – говорит руководитель АН "Проспект недвижимость" Евгений Ракин.

При этом эксперт уверен – очень скоро на граждан будут оказывать психологическое воздействие, призывая их к скорейшей покупке и продаже. Почему такое может случиться, объясняется на сайте "Недвижимость Алтай" в разделе "Новости". Ежедневно здесь публикуется актуальная, достоверная и интересная информация о состоянии рынка недвижимости Барнаула и Алтайского края.