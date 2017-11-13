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Жертвами землетрясения в Ираке и Иране стали не менее 130 человек и еще около тысячи граждан пострадали, сообщает "КП" со ссылкой на иранское агентство Fars News Agency. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

За последние три часа в пострадавших от подземных толчков районах зафиксировано 12 афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,7. Люди вынуждены ночевать на улице.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на ирано-иракской границе вечером 12 ноября. Больше всего разрушений зафиксировано в провинциях Керманшах и Илам на западе Ирана. Там обрушились и пошли трещинами сотни домов. Произошло массовое отключение электроэнергии, фиксируются перебои в работе мобильной связи.