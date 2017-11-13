Фото: mnogopics.ru
График работы светофоров изменили на оживленной улице Власихинской в Барнауле в целях оптимизации дорожного движения, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор увеличена длительность разрешающего сигнала по Власихинской при движении со стороны улицы Малахова в направлении улицы Фурманова.
Кроме того, на перекрестке Власихинской и Лазурной зеленый сигнал будет гореть дольше при движении со стороны улицы Малахова в направлении улицы Шумакова.
Помимо этого, было принято решение об ограничении остановки транспорта по четной стороне Власихинской от улицы Малахова до улицы Лазурной в течение всего времени суток. Ограничения начнут действовать с 15 ноября.
Комментарии
Змеиногорский тракт с утра и до сих пор колом стоит. Сфетофор на Телецентре поставили,он теперь держит весь поток. Нужно отрегулировать фазы переключения!
Вроде обещали там расширить участок около светофора. Вообще, там даже если просто машина встает, утром, колом встает Змеиногорский, а теперь в принципе стоять будет!
За то, там теперь парковка!
Так, на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор увеличена длительность разрешающего сигнала по Власихинской при движении со стороны улицы Малахова в направлении улицы Фурманова.
Мост в Ленточном Бору замрет в пробке опять.
Расширяйте Власихинскую-то.