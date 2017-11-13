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График работы светофоров изменили на оживленной улице Власихинской в Барнауле в целях оптимизации дорожного движения, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор увеличена длительность разрешающего сигнала по Власихинской при движении со стороны улицы Малахова в направлении улицы Фурманова.

Кроме того, на перекрестке Власихинской и Лазурной зеленый сигнал будет гореть дольше при движении со стороны улицы Малахова в направлении улицы Шумакова.

Помимо этого, было принято решение об ограничении остановки транспорта по четной стороне Власихинской от улицы Малахова до улицы Лазурной в течение всего времени суток. Ограничения начнут действовать с 15 ноября.



