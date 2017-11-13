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Главный Дед Мороз России дает пресс-конференцию в Барнауле: трансляция

, ИА "Амител"
Зимний волшебник из Великого Устюга продолжает свой визит в краевую столицу

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Главный Дед Мороз России, прибывший в Барнаул из Великого Устюга, дает утром 13 ноября пресс-конференцию журналистам краевой столицы.

С прессой зимний волшебник общается в редакции телеканала "Катунь 24". Портал Amic.ru предлагает посмотреть прямую трансляцию мероприятия.

Напомним, что в Барнаул Дед Мороз прибыл накануне в рамках турне по городам России. Путешествие волшебника по стране стартовало 1 ноября и завершится в Москве 31 декабря.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.11.2017 11:40
- гость -

Интересно, а кто назначает главного Деда Мороза?

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13.11.2017 11:54
- гость -

фу какой он страшный.. жуть

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13.11.2017 12:02
- гость -

А губер его в аэропорту встречал???? Блин...дебильная страна((((

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