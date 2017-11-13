Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Главный Дед Мороз России, прибывший в Барнаул из Великого Устюга, дает утром 13 ноября пресс-конференцию журналистам краевой столицы.
С прессой зимний волшебник общается в редакции телеканала "Катунь 24". Портал Amic.ru предлагает посмотреть прямую трансляцию мероприятия.
Напомним, что в Барнаул Дед Мороз прибыл накануне в рамках турне по городам России. Путешествие волшебника по стране стартовало 1 ноября и завершится в Москве 31 декабря.
Комментарии
Интересно, а кто назначает главного Деда Мороза?
фу какой он страшный.. жуть
А губер его в аэропорту встречал???? Блин...дебильная страна((((