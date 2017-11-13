Клип группы "Ленинград" "Кольщик" (режиссер видео – Илья Найшуллер) стал победителем британской премии UK Music Video Awards в номинации "Лучшие визуальные эффекты", пишет "Лента.ру".

Конкурентами российской группы были канадская инди-рок-группа Arcade Fire, английский дуэт Royal Blood и французская певица Jain. Судьи оценивали качество исполнения и роль спецэффектов в видео.

Также "Кольщик" был номинирован в категории "Лучшее иностранное альтернативное видео" 2017 года и "Лучший монтаж видео".

Напомним, на прошлой неделе группа выпустила новый клип "Вояж". Буквально за четыре дня видео посмотрели почти семь миллионов раз.