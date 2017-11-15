Почему имплантация зубов "за один день" растягивается на годы

Когда в 2011 году в Новосибирске открылся Международный центр имплантологии iDent и предложил услугу "имплантация зубов за один день" без костной пластики, многие стоматологи восприняли это новшество скептически. Но прошло несколько лет, и все больше врачей пересматривают свое мнение, пробуют выполнять подобные операции, и все больше клиник рекламируют услугу "одноэтапной имплантации". Правда, не все, что сегодня предлагается под названием "одноэтапной имплантации", ею действительно является.

Часто те, кто предлагает "зубы за один день", делают оговорку, что такая имплантация имеет целый ряд ограничений, и выполняют ее, только если "позволяет состояние кости", то есть в идеальных условиях.

"Прекрасно, что все больше стоматологов обращают внимание на методы одноэтапной имплантации и пробуют выполнять подобные операции. Здорово, что сегодня зубы можно сделать за один день не только в нашей клинике, пусть пока и не во всех случаях, — комментирует ситуацию главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. — Я уверен, они придут к хорошим результатам, но на это потребуется время".

Ему самому понадобились 7-8 лет и сотни операций, чтобы достичь достойного уровня. Как результат — сегодня iDent не делает оговорок на "состояние кости", выполняет операции одноэтапной имплантации без костной пластики не только в идеальных условиях, но даже на атрофированных челюстях; помогает людям, которых в других клиниках обрекли на съемные протезы или предложили им долгосрочные, многоэтапные операции с подсадками костной ткани. Единственная оговорка, которую по-честному делает клиника: имплантация по протоколу немедленной нагрузки применяется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов – это особенность технологии. При отсутствии одиночных зубов применяется классическая имплантация, но также без костной пластики. Когда одиночные имплантаты устанавливаются в жевательной зоне, в iDent выполняется имплантация с отсроченной нагрузкой, когда во фронтальной, эстетически важной зоне, сразу же устанавливаются коронки, чтобы пациент не испытывал дискомфорта по поводу своего внешнего вида.

Имплантация по протоколу немедленной нагрузки позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, дает пациентам возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет их от неоправданных страхов и дискомфорта. Благодаря этой технологии за один день человек получает постоянные зубы и в этот же день может начать ими пользоваться. Такая имплантация способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Такая имплантация возвращает к полноценной жизни тех пациентов, которых раньше считали "безнадежными". Именно поэтому в iDent едут пациенты со всей России, стран СНГ, Европы, Азии, США. В клинике есть пациенты со всех континентов мира.

Качество услуг – это то, в чем пациенты могут быть уверены. На имплантацию iDent дает гарантию три года и прописывает это в договоре. После того, как врач объяснит, какую операцию необходимо выполнить и ее стоимость, пациент может быть уверен, что в дальнейшем эта сумма не изменится. Она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что специалист клиники при первом осмотре не все учел, клиника самостоятельно понесет эти расходы.

Ситуация "вылечили и забыли" также невозможна: откуда бы человек ни прибыл в iDent, специалисты всегда будут с ним на связи. У каждого пациента есть контакты доктора, к которому он может обратиться при необходимости в любое время дня и ночи, независимо от часового пояса – это условие также прописано в договоре. Более того, клиника создает все условия для приезжих. Всегда точно рассчитывается время пребывания пациента в клинике, и заранее его информируют о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать и сколько заплатить.

Международный центр имплантологии, клиника iDent:

Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел. 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

www.ident-implant.ru

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