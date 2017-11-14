Свыше трех тысяч человек приняли участие в осенней акции "Живи, лес!" в Алтайском крае в Год экологии. Совместно с работниками леса они убирали мусор и высаживали лес. Подробности сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

3074 жителя Алтайского края присоединились ко всероссийской акции "Живи, лес!". Прошла она в 85 регионах России в сентябре-октябре 2017 года.

В Алтайском крае в лес вышли не только работники этой отрасли, но и добровольцы из числа молодежи, школьников, общественников и ветеранов.

Они убирали мусор на землях лесного фонда на площади 573,5 га, высаживали молодой лес на площади 746,2 га, закладывали скверы и памятные посадки на площади 3,2 га. Всего было использовано более 2,5 млн штук сеянцев и саженцев различных пород.

Сотрудники лесничеств провели 63 тематические лекции о лесе и 59 практических занятий со школьниками.