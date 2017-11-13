Запущенный в юбилейном, 60-м сезоне в Молодежном театре Алтая новый "многосерийный" проект читок произведений русских классиков продолжает активно развиваться. Вслед за разбором рассказов Антона Чехова "Бумажник", " Загадочная натура", "Стража под стражей", "Толстый и тонкий" артисты совместно с главным режиссером МТА Денисом Малютиным взялись за Николая Гоголя.

14 ноября вниманию зрителей представят повесть “Старосветские помещики” в исполнении заслуженной артистки РФ Нины Таякиной, заслуженного артиста РФ Валерия Лагутина и артиста Александра Савина. Важно отметить, что зрители в данном случае будут не только смотреть, но и после принимать участие в обсуждении увиденного.

Как уточнили в театре, "читки" – это не простое чтение текста по ролям, а результат подробного анализа произведения режиссером и артистами, своеобразное зрелище, после которого зрителям предоставляется возможность порассуждать о том, что они увидели и услышали, более подробно проникнуть в смысл произведения автора, высказать свое мнение о персонажах.

Отметим, что это новый для Барнаула театральный формат, к тому же очень мобильный – с малой сцены театра он может быть перенесен в актовый зал школы.