Как интересно и нескучно провести новую неделю, куда сходить и где отдохнуть после работы — читайте наш традиционный гид и планируйте время.

Понедельник

Начните неделю с хорошего кино: среди картин, которые стоит посмотреть, "Убийство в Восточном экспрессе" с Мишель Пфайффер и Джонни Деппом, фантастический боевик "Тор: Рагнарёк" и анимационный фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Вторник

Во вторник в Молодежном театре Алтая пройдет уникальная для Барнаула читка произведения русского классика "Читаем Гоголя" — продолжение запущенного не так давно проекта, связанного с отечественной литературой. Режиссером читок стал главный режиссер МТА Денис Малютин. Суть их в том, что зрители могут обсудить и проанализировать увиденное вместе с артистами, исполнявшими произведение на сцене. Начало в 18:30.

Среда

В ДК "Октябрьский" в 18:00 начнется концерт "Осенний марафон" Русского камерного оркестра г. Барнаула и Барнаульского академического хора. А в концертном зале АГИК в 18:30 пройдет уникальный сборный концерт звезд эстрады 70-х – 80-х годов 20 века "Послушайте на бис! Голос 70-х – 80-х".

В МТА 15 ноября в 18:30 покажут спектакль по рассказам Василия Шукшина "Охота жить". В это же время в драме начнется спектакль "Эдит Пиаф", в музкомедии также в 18:30 можно будет посмотреть мюзикл "Ползунов".

Четверг

16 ноября стоит сходить на "Симфоническое КИНО". Концерт состоится в ДК "Сибэнергомаш", начало в 19:00. Здесь исполнят музыку знаменитой группы в обработке оркестра. Изюминкой вечера станет участие в программе Юрия Каспаряна.

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Режиссер Зак Снайдер готов порадовать любителей фильмов о героях своей картиной "Лига справедливости", а Виктор Сальва пощекочет нервы зрителей ужасами "Джиперс Криперс 3". Среди других кинопремьер недели – мистический триллер "Обитель теней", криминальная комедия Джордж Клуни "Субурбикон" с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур в главных ролях, драма о редкой болезни школьника "Чудо", лента об Алтае Гарика Сукачева "То, что во мне", отечественная картина "Мой лучший друг" и, конечно, никак не обойтись без российской комедии, на этот раз зрителям покажут "Мифы" с Фёдором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и Иваном Ургантом.

Пятница

В конце недели в музкомедии покажут "Амадея", начало в 18:30. В МТА стоит посмотреть историю "Валентин и Валентина", также в 18:30, а в драме — "Пиковую даму".

Любителей хорошей музыки ждут на "Джазовом вечере" в филармонии. Программа получила название "Посвящение Филу Вудзу", и состоит она из пьес выдающегося саксофониста. Участие в ней примут как российские музыканты, так и зарубежные: краевую столицу посетит знаменитый саксофонист Роберт Анчиполовский и американский барабанщик Уэйн Смит Джуниор, который является заметной фигурой на джазовой сцене Нью-Йорка и Филадельфии.