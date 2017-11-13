Фото: пресс-служба алтайского регионального отделения ЛДПР

Серию необычных пикетов провели активисты ЛДПР в Барнауле на минувших выходных — партия сказала свое "нет" вывескам на иностранных языках.

Так, пикеты прошли у здания известного ресторана Granmulino, заведения общепита Good Street Food и Smoke Club.

Все упомянутые заведения находятся на проспекте Социалистическом.

Исполняющий обязанности Координатора регионального отделения ЛДПР по делам молодежи Захар Торычев, комментируя акцию, подчеркнул: "Русский язык красив и богат. Зачем нам "иностранщина"? Почему в современном мире англоязычная вывеска считается показателем какой-то крутости? Чрезмерно пользуясь другим языком, мы губим наш собственный и русскую культуру в целом".