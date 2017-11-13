Фото: пресс-служба алтайского регионального отделения ЛДПР
Серию необычных пикетов провели активисты ЛДПР в Барнауле на минувших выходных — партия сказала свое "нет" вывескам на иностранных языках.
Так, пикеты прошли у здания известного ресторана Granmulino, заведения общепита Good Street Food и Smoke Club.
Все упомянутые заведения находятся на проспекте Социалистическом.
Исполняющий обязанности Координатора регионального отделения ЛДПР по делам молодежи Захар Торычев, комментируя акцию, подчеркнул: "Русский язык красив и богат. Зачем нам "иностранщина"? Почему в современном мире англоязычная вывеска считается показателем какой-то крутости? Чрезмерно пользуясь другим языком, мы губим наш собственный и русскую культуру в целом".
Комментарии
Гробят страну
Сити менеджер. Мер. Что это Городничий понятно
Вывески на иностранных языках это проблема №1 для барнаульцев . Ничего важнее для Жириновского нет.
1 человек с плакатом... убойный протест
Это действительно важно? Может лучше ловить тех кто бюджет пилит? Или нищим помогать? Позорище.. только создают видимость деятельности за бюджетные кстати деньги!
Может лучше ловить тех кто бюджет пилит?
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Тогда ЛДПР не только финансировать из бюджета перестанут, но и запретят
Начните с себя, ЛДПР! Уберите из названия партии все иностранные слова. Останется только буковка Р