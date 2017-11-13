Фото: Rbth.com
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что, если Международный олимпийский комитет не отстранит Россию от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, он сделает достоянием общественности данные о приеме запрещенных препаратов российскими спортсменами, пишет "Лента.ру".
Ранее эти сведения россиянин передал комиссиям Освальда и Шмидта. Первая структура расследует дела российских лыжников и их причастность к допинговым махинациям, вторая анализирует причастность правительства России к национальной допинг-системе.
Напомним, господину Родченкову заочно было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. 8 ноября стало известно, что в отношении него в России было возбуждено новое уголовное дело. В СКР его считают виновным в распространении запрещенных препаратов, а также в попытке выкупить первичные результаты тестирования спортсменов. Сбежав из России, Родченков рассказал о якобы государственной системе поддержки допинг-программы.
Комментарии
Проблема с ледорубами что-ли?
кукушка необходимо срочно заткнуть - это шантаж чистой воды.
Проблема не с ледорубами, а с бездельниками и лгунами начиная с самого и мутков. Они готовы опять подставить спортсменов, но никогда ни в чем не признаются и ничего не сделают, вот такие люди во главе страны и спорта. В какое дело не ввяжутся, везде вляпаются, а затем банально врут, но это так очевидно....
Родченков приготовил в МОК новый компромат на российских спортсменов
А где он взял новый? Наверное он весь сразу не отдает, боится, что если весь компромат сразу отдаст, он будет больше не нужен и его России выдадут
Не представляю каким мозгом надо обладать, чтобы не понимать, что в этой истории нет ничего общего со спортом, это чистой воды политика. Все профи жрут допинг, а больше всего жрут в США. Но США избранные, им жрать можно. Избранные русофорбы, гореть им в аду
В США жрут допинг и даже под допингом боятся соревноваться с нашими
13.11.2017 11:30
Кот.Без сапог
Тоже об этом подумал.Заткнули бы его уже.
WADA выполнила ряд требований, в том числе выслала файлы о допинг-пробах за 2012-2015 годы, но не выполнила главного требования – признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Поэтому накажут спортсменов, раз функционеры делать ничего не хотят.
13.11.2017 11:49
9
.Заткнули бы его уже.
Ты хочешь что бы его убили?
Дне нужны нам их Олимпиады! Пусть наши спортсмены и спортсменки выступают на наших Спартакиадах народов России
13.11.2017 12:08
- гость -
Было бы неплохо
Все началось с командировки Путина в ГДР. Команда ГДР на Олимпиадах регулярно занимали третьи места, после США, СССР. А ФРГ была где-то шестой-десятой. Объясняли победами социалистического образа жизни. На деле в ГДР была государственная программа допинга. Было государственное ведомство, которое этим занималось и все успехи ГДР рухнули вместе со страной. Но остался Путин. Он помнил об этом и решил повторить в России. Но что немцу здорово, русскому смерть, перефразируя пословицу. Попались, обгадились, причем как-то жидко. На жадности, или на чем? Зачем надо было убивать двух функционеров этого дела? Да так, что третий испугался и убежал.
Как пели в той песне - губит людей не пиво, губит людей вода...
13.11.2017 12:16
- гость -
Было бы неплохо
Два его зама синхронно "распрямили хвосты" - тебе от этого стало неплохо?
Помнится были допинговые скандалы с финской сборной , болгарскими штангистами, но в этих странах, государство не занималось поддержкой и сокрытием массового применения допинга. И то, что даже такая пророссийская организация как МОК верит WADA, а не Мутко, уже о многом говорит.
"Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец" ..последний огурец убежал в США и запел)
Проблема не в политике а в экономике... Пендосы жрут дорогой американский допинг, его можно, так как производители башляют ВАДе, а наш отечественный низзя, он дешевый, и прибыли ВАДе не приносит...
И вообще Олимпийские игры надо вернуть в первоначальный формат как игры любителей.....
Если МОК это сделать не хочет (бабло же!), то надо делать свой МОК (с блекджеком и.... )
13.11.2017 12:40
Истина
Осталось только завезти блекджек..