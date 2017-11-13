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Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что, если Международный олимпийский комитет не отстранит Россию от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, он сделает достоянием общественности данные о приеме запрещенных препаратов российскими спортсменами, пишет "Лента.ру".

Ранее эти сведения россиянин передал комиссиям Освальда и Шмидта. Первая структура расследует дела российских лыжников и их причастность к допинговым махинациям, вторая анализирует причастность правительства России к национальной допинг-системе.

Напомним, господину Родченкову заочно было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. 8 ноября стало известно, что в отношении него в России было возбуждено новое уголовное дело. В СКР его считают виновным в распространении запрещенных препаратов, а также в попытке выкупить первичные результаты тестирования спортсменов. Сбежав из России, Родченков рассказал о якобы государственной системе поддержки допинг-программы.