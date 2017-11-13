Фото: tvoe-avto.com
Житель Барнаула модернизировал старенькую "Ниву" и превратил ее в монструозный квадрокар, сообщает tvoe-avto.com.
Отмечается, что на удивительную переделку горожанин потратил два с половиной года. Результат своей работы мужчина назвал квадрокаром Red Stone.
От первоначального вида в отечественной машине остался только двигатель и коробка передач. Все остальное подверглось кардинальной замене.
Главным достоянием нового авто стала мощная рама и колесные диски в 46 дюймов.
Комментарии
про документы расскажите.
как на нем передвигаться по дорогам общего пользования ?
и какая категория прав нужна?
От первоначального вида в отечественной машине остался только двигатель и коробка передач.
зря он это оставил))
Рискует мужик с нашей коробкой ездить
Молодец.
Хватило духу и средств воплотить свою мечту. В отличии от местных нытиков делом занимался.
С тем же успехом можно было заявить что переделал из велосипеда