Фото: tvoe-avto.com

Житель Барнаула модернизировал старенькую "Ниву" и превратил ее в монструозный квадрокар, сообщает tvoe-avto.com.

Отмечается, что на удивительную переделку горожанин потратил два с половиной года. Результат своей работы мужчина назвал квадрокаром Red Stone.

От первоначального вида в отечественной машине остался только двигатель и коробка передач. Все остальное подверглось кардинальной замене.

Главным достоянием нового авто стала мощная рама и колесные диски в 46 дюймов.