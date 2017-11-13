Бутылка шампанского, игристого вина, коньяка и виски перед Новым годом обойдется покупателю на 10-15% дороже, чем сейчас, пишет газета "Известия" со ссылкой на российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла. В частности, среди причин роста назван плохой урожай винограда в Европе и повышение спроса в канун праздников.

Отмечается, что подорожание затронет средний ценовой сегмент алкоголя. Но падения спроса не произойдет, так как россияне уже "привыкли к новым реалиям" и возвращаются к прежним вкусовым привычкам.

Отмечается, что за восемь месяцев 2017 года производство шампанского сократилось на 15%, вина — на 5%. При этом импорт вин увеличился на 56%.