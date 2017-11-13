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Президент США Дональд Трамп находится под влиянием российского лидера Владимира Путина, полагают экс-директор национальной разведки США Джеймс Клеппер и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.

Как сообщает "Интерфакс", об этом Клеппер и Бреннан заявили в эфире CNN, комментируя заявление Трампа об "очень хороших отношениях с Россией", которое он сделал после беседы с Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Так, экс-директор ЦРУ высказал предположение, что американский лидер "по какой бы то ни было причине" мог быть запуган Путиным. Джон Бреннан подчеркнул: "Поведение Трампа по отношению к русским — это либо наивность, либо невежество, либо страх", — сказал он.

Джеймс Клеппер, в свою очередь, заявил: "Я считаю, что и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним".

Напомним, что Путин и Трамп успели пообщаться на полях саммита АТЭС, одобрили совместное заявление по Сирии, но не имели возможности поговорить тет-а-тет.