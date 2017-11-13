Фото: apral.ru
Президент США Дональд Трамп находится под влиянием российского лидера Владимира Путина, полагают экс-директор национальной разведки США Джеймс Клеппер и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.
Как сообщает "Интерфакс", об этом Клеппер и Бреннан заявили в эфире CNN, комментируя заявление Трампа об "очень хороших отношениях с Россией", которое он сделал после беседы с Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Так, экс-директор ЦРУ высказал предположение, что американский лидер "по какой бы то ни было причине" мог быть запуган Путиным. Джон Бреннан подчеркнул: "Поведение Трампа по отношению к русским — это либо наивность, либо невежество, либо страх", — сказал он.
Джеймс Клеппер, в свою очередь, заявил: "Я считаю, что и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним".
Напомним, что Путин и Трамп успели пообщаться на полях саммита АТЭС, одобрили совместное заявление по Сирии, но не имели возможности поговорить тет-а-тет.
Комментарии
Это мы видели во Вьетнаме, так запугал всех, что Трамп побоялся с ним встречаться, а бывшие союзники покупать вертолеты и газ стали у США, а не у России...
Трамп запуган Путиным , а ха-ха-ахха-ха, да вы на их рожи на фото с саммита посмотрите. и всё будет ясно без заявлений американских экс- политиков, в русско киселёвско- захаровском переводе
охмурил?
Газ как покупали так и покупают у России, который идёт по трубам. Танкерами гнать газ всяко дороже.
13.11.2017 12:41
- гость -
В США еще даже завода не существует. Какой газ?
Про Вьетнам официальных заявлений тоже не было.
так хохлам лишь бы брякнуть.
13.11.2017 13:07
Саша
Давно ли ты начал считать деньги китайцев?
В США еще даже завода не существует. Какой газ?
Думаешь распилят средства выделенные на завод?
Китай уже является вторым крупнейшим покупателем американского газа (после Мексики), поставки которого на мировые рынки выросли в прошлом году в 7 раз, впервые в истории превратив США в нетто-экспортера "голубого топлива". Первая партия (7,3 млрд кубометров) в Китай ушла в ноябре, к февралю продавалось уже более 10 млрд кубометров в месяц, или 20% всего экспорта из США.
Как сообщает South China Morning Post, в ходе визита Трампа, который состоялся в рамках его турне азиатского турне, были заключены торговые соглашения на сумму 253 млрд долларов. Их объем стал беспрецедентным за всю историю визитов американских лидеров в КНР.
В их числе - предварительное соглашение о долгосрочном контракте на поставку в Китай американского сжиженного газа. Его заключили крупнейшая нефтегазовая госкорпорация КНР China National Petroleum Corp и американская Cheniere Energy - пионер в области экспорта СПГ.
Одновременно три госкорпорации Китая в четверг подписали соглашение с властями Аляски и компанией Alasca Gasline Development Corp. (AGDC) о реализации на территории американского штата проектов по сжижению газа на 43 млрд долларов.
13.11.2017 13:45
- гость -
США стали бензоколонкой?
Хитрые китайские коммуняки сделали так, что им американцы газ готовы по себестоимости отдавать, лишь бы они у России не покупали
Развели всех коммунисты. Будущее за коммунизмом.
Вот американские пенсионеры то обрадуются - газ в Китай по себестоимости, а сами все по уши в кредитах за отопление.
"США стали бензоколонкой?"
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Для тупеньких - да!
Кто бы мог подумать, что через 100 лет после Октябрьской революции самая большая демократическая страна будет лизать зад самой большой коммунистической. А говорили, зря коммунисты революцию делали. Вот для этого и делали
13.11.2017 13:54
- гость -
Китай инвестирует (!!!) в высокотехнологичное производство на территории США, заметьте не в России, и создает там РАБОЧИЕ МЕСТА!
И при чем здесь бензин. Кстати нам бы не помешал завод по производству бензина, дифицит при ремонте нонешних...
"Вот американские пенсионеры то обрадуются - газ в Китай по себестоимости, а сами все по уши в кредитах за отопление."
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Американские пенсионеры, замерзающие в Майами, с завистью смотрят на пенсионеров российских
13.11.2017 13:58
Павсекакий
Ну объясни, умный, почему по себестоимости и какая от этого выгода жителям США?
Ну еще на завод надо 50 млрд влупить - но это же такие мелочи.
Повсекию.
Майами - это не все США. Там хоть электричество включили после ураганов или нет еще? Пишут, что в Пуэрто-Рико врачи еще работают с фонариками. Врут наверно всё, ага.
"Ну объясни, умный, почему по себестоимости и какая от этого выгода жителям США?"
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Объясняю. Проклятые пиндосы готовы затянуть ремни и недоедать, только бы насолить поднимающейся с кален расее. Просто из врождённой русофобии. Они живут для того чтобы сделать вам плохо.
14:07, что, с утра четок залил и весь день свободен?
А, тогда посмотрим, как у них это получится. Попкорна надо купить заранее, и семок мешка три.
Да, Да, запугали Трампа. Он как Путина видит, то всегда голову опускает
Это говорит человек, который возглавлял ЦРУ. Президент США попал под влияние президента РФ. Может в ЦРУ ВАДА новый допинг поставляет?
Особенно впечатлило высказывание директора ЦРУ, что президент США возможно боится президента России