Аккаунт в Instаgrаm пумы Месси, которая проживает у Александра и Марии Дмитриевых, продолжает набирать популярность в интернете.

Пуму пара выкупила у контактного зоопарка, в который её привезли из Саранска. Как пишут местные СМИ, Месси живет в квартире, где для него создали свой комфортный угол: подиум с лесенкой и настоящим деревом. Лотки для него все малы, поэтому гуляют с пумой два раза в день. Ест Месси только мясо, около 2 килограммов в день.

Хозяева отмечают, что животное давно не живет в условиях дикой природы, и от пумы у него остался только внешний вид. Охотиться он не умеет, его может напугать даже ящерица.

Мосечка такая милая, просто сил нет😍❤️ #пумы#рысик#левик#пумка#pumaconcolor#домашнийзоопарк#домашнийкот#дикаякошка#дикийкот#коткот#домашнийлев#красавчикнаш#моиживотные#шерстка#лапамоя#моськамоя#питомецмой#котяткимои#усатыйкот#говорун#сладусик#homecats#сладкийкотик#котолюбовь#котолюб#инстакотик#инстакотэ#котодень#мурмурмяу#чудокот Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Окт 5 2017 в 6:20 PDT

Вышли ловить снежинки❄️ #pleasantcats#kitten#kittens#instapet#mycat#catlover#animal#animals#cat#cats#puma#mycat#myfamily#pet#pets#messi#семья#кот#котенок#кошка#mypet#big#lovecat#lovecats#zoo#instacat#instacats#котик#котэ#meow Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Ноя 12 2017 в 4:17 PST

У нас такооой ленивый понедельник🙃🐾🐾 #pleasantcats#kitten#kittens#instapet#mycat#catlover#animal#animals#cat#cats#puma#mycat#myfamily#pet#pets#messi#семья#кот#котенок#кошка#mypet#big#lovecat#lovecats#zoo#instacat#instacats#котик#котэ#meow Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Ноя 6 2017 в 4:57 PST

Кот Баскервилей🙈😂 #myanimals#mycats#пума#myanimal#мойкот#котенокмой#люблюживотных#вмиреживотных#рысь#мяу#мур#bigcat#mountainlion#bigcats#зоопарк#cats_worldinsta#моська#питомец#котятки#sweetcat#animalplanet#моймир#mypuppy#pumas#львенок#пушистик#мойлев#ушилапыхвост#мокрыйнос#месси Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Окт 29 2017 в 3:45 PDT

Один кот хорошо, а два лучше😅😂 #myanimals#mycats#пума#myanimal#мойкот#котенокмой#люблюживотных#вмиреживотных#рысь#мяу#мур#bigcat#mountainlion#bigcats#зоопарк#cats_worldinsta#моська#питомец#котятки#sweetcat#animalplanet#моймир#mypuppy#pumas#львенок#пушистик#мойлев#ушилапыхвост#мокрыйнос#месси Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Окт 14 2017 в 5:07 PDT

Ну как же с ними поиграть?!они все такие маленькие😆#пумы#рысик#левик#пумка#pumaconcolor#домашнийзоопарк#домашнийкот#дикаякошка#дикийкот#коткот#домашнийлев#красавчикнаш#моиживотные#шерстка#лапамоя#моськамоя#питомецмой#котяткимои#усатыйкот#говорун#сладусик#homecats#сладкийкотик#котолюбовь#котолюб#инстакотик#инстакотэ#котодень#мурмурмяу#чудокот Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Сен 20 2017 в 6:33 PDT

Ма не всегда за кадром, бывает и на её улице праздник😆😉#пумы#рысик#левик#пумка#pumaconcolor#домашнийзоопарк#домашнийкот#дикаякошка#дикийкот#коткот#домашнийлев#красавчикнаш#моиживотные#шерстка#лапамоя#моськамоя#питомецмой#котяткимои#усатыйкот#говорун#сладусик#homecats#сладкийкотик#котолюбовь#котолюб#инстакотик#инстакотэ#котодень#мурмурмяу#чудокот Публикация от I_am_puma (@l_am_puma) Авг 15 2017 в 11:49 PDT