Аккаунт в Instаgrаm пумы Месси, которая проживает у Александра и Марии Дмитриевых, продолжает набирать популярность в интернете.
Пуму пара выкупила у контактного зоопарка, в который её привезли из Саранска. Как пишут местные СМИ, Месси живет в квартире, где для него создали свой комфортный угол: подиум с лесенкой и настоящим деревом. Лотки для него все малы, поэтому гуляют с пумой два раза в день. Ест Месси только мясо, около 2 килограммов в день.
Хозяева отмечают, что животное давно не живет в условиях дикой природы, и от пумы у него остался только внешний вид. Охотиться он не умеет, его может напугать даже ящерица.
Мосечка такая милая, просто сил нет😍❤️ #пумы#рысик#левик#пумка#pumaconcolor#домашнийзоопарк#домашнийкот#дикаякошка#дикийкот#коткот#домашнийлев#красавчикнаш#моиживотные#шерстка#лапамоя#моськамоя#питомецмой#котяткимои#усатыйкот#говорун#сладусик#homecats#сладкийкотик#котолюбовь#котолюб#инстакотик#инстакотэ#котодень#мурмурмяу#чудокот
В один осенний дождливый день.. Месси решил, что лежать на листве слишком мокро и нашёл выход из положения👍😁🐾🐾 P.S. Подписывайтесь на наш канал на YouTube😉 Ссылка в шапке профиля! #myanimals#mycats#пума#myanimal#мойкот#котенокмой#люблюживотных#вмиреживотных#рысь#мяу#мур#bigcat#mountainlion#bigcats#зоопарк#cats_worldinsta#моська#питомец#котятки#sweetcat#animalplanet#моймир#mypuppy#pumas#львенок#пушистик#мойлев#ушилапыхвост#мокрыйнос#месси
Месси у нас очень компанейский, поэтому на все мероприятия на природе берём его с собой! И нагуляется вдоволь (а значит даст с утра поспать подольше)😜, и новых фоток для инстаграмма наделаем😆😽. Messi is very sociable, so for all activities in nature we take him with us! And walk up a lot (and therefore will give a sleep in the morning longer) 😜and new photos for instagramma 😆😽done#myanimals#mycats#пума#myanimal#мойкот#котенокмой#люблюживотных#вмиреживотных#рысь#мяу#мур#bigcat#mountainlion#bigcats#зоопарк#cats_worldinsta#моська#питомец#котятки#sweetcat#animalplanet#моймир#mypuppy#pumas#львенок#пушистик#мойлев#ушилапыхвост#мокрыйнос#месси
Ну как же с ними поиграть?!они все такие маленькие😆#пумы#рысик#левик#пумка#pumaconcolor#домашнийзоопарк#домашнийкот#дикаякошка#дикийкот#коткот#домашнийлев#красавчикнаш#моиживотные#шерстка#лапамоя#моськамоя#питомецмой#котяткимои#усатыйкот#говорун#сладусик#homecats#сладкийкотик#котолюбовь#котолюб#инстакотик#инстакотэ#котодень#мурмурмяу#чудокот
Ма не всегда за кадром, бывает и на её улице праздник😆😉#пумы#рысик#левик#пумка#pumaconcolor#домашнийзоопарк#домашнийкот#дикаякошка#дикийкот#коткот#домашнийлев#красавчикнаш#моиживотные#шерстка#лапамоя#моськамоя#питомецмой#котяткимои#усатыйкот#говорун#сладусик#homecats#сладкийкотик#котолюбовь#котолюб#инстакотик#инстакотэ#котодень#мурмурмяу#чудокот
Комментарии
Берберовы тоже так думали. Результат известен.
что-то мне её лапы не нравятся,такое чувство,что ей в контактном зоопарке перед контактированием с детьми повыдирали когти. Есть такая услуга в ветеринарных клиниках.
она собак во дворе наверное всех переловила