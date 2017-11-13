Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский краевой суд вынес решение по громкому уголовному делу бывших оперов полиции, обвиняемых в тяжких должностных преступлениях — всем фигурантам оставили реальные сроки, сообщает корреспондент портала Amic.ru по итогам заседания, состоявшего в понедельник, 13 ноября.

Корректировки, внесенные краевой инстанцией в первоначальный вердикт, были связаны лишь с эпизодами, касающимися обвинений бывших полицейских в части присвоения и растраты средств, выделяемых на командировки. В данном случае краевой суд посчитал, что эти преступления фигурантам инкриминировали необоснованно.

Тем не менее по остальным статьям, которые вменялись бывшим сотрудникам полиции, никаких изменений не произошло.

Более подробно о заседании краевого суда по этому громкому делу читайте в ближайшее время в репортаже портала Amic.ru.

Напомним, приговор в отношении группы алтайских полицейских был вынесен в Барнауле судом первой инстанции в июле этого года. Фигуранты дела получили реальные сроки лишения свободы – от 8 до 15 лет с крупными денежными штрафами.

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Однако семьи бывших полисменов не согласились с вердиктом, назвав процесс не иначе как судилищем.

5 сентября родными экс-оперов на площади Свободы в Барнауле был проведен митинг. Жены и матери полицейских в ходе мероприятия заявили, что их родных осудили незаконно, а само дело было сфабриковано.

Кроме того, собравшиеся обратились к президенту Владимиру Путину с призывом обратить внимание на эту уголовную историю.