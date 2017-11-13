Фото: vidomosti-ua.com

Награду за данные о хакерах, которые украли и слили в Сеть фотографии секса с балериной Анастасией Волочковой, объявил предприниматель Чермен Дзотов.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, отметив: "20000 (валюта не указана – прим. ред.) я заплачу тем, кто найдёт мне Ф.И.О. и местоположение хакера, взломавшего мой телефон в марте 2017 года. Полиция пока бездействует, собираемся подавать заявление в прокуратуру, детектив работает, но дополнительная помощь не помешает".

20000 я заплачу тем, кто найдёт мне ФИО и местоположение хакера, взломавшего мой телефон в марте 2017 года. Полиция пока бездействует, собираемся подавать заявление в прокуратуру, детектив работает, но дополнительная помощь не помешает. Пишите в вк. Публикация от Чермен Дзотов (@chermen_dzotov) Ноя 11 2017 в 9:51 PST

Напомним, что интимные фотографии, на которых запечатлены Дзотов и Волочкова, появились в Сети на прошлой неделе.

Балерина, комментируя то, что снимки стали достоянием широкой общественности, отметила: "Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков".