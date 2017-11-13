Фото: vidomosti-ua.com
Награду за данные о хакерах, которые украли и слили в Сеть фотографии секса с балериной Анастасией Волочковой, объявил предприниматель Чермен Дзотов.
Об этом он написал на своей странице в Instagram, отметив: "20000 (валюта не указана – прим. ред.) я заплачу тем, кто найдёт мне Ф.И.О. и местоположение хакера, взломавшего мой телефон в марте 2017 года. Полиция пока бездействует, собираемся подавать заявление в прокуратуру, детектив работает, но дополнительная помощь не помешает".
Напомним, что интимные фотографии, на которых запечатлены Дзотов и Волочкова, появились в Сети на прошлой неделе.
Балерина, комментируя то, что снимки стали достоянием широкой общественности, отметила: "Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков".
Комментарии
толстенькая.
жЫвотное
Всего в 20тыщ оценил печаль
давай бабки.
-слила сама Волочкова.как о себе мерзкой еще напомнить. нужен только скандал.чт-бы быть на плаву .(Хавно не тонет.)