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Полицейские в Рубцовске задержали троих подозреваемых в кражах из автомобилей — за одну ночь злоумышленники совершили сразу несколько преступлений.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники, взломав замок отечественного автомобиля на улице Дружбы, похитили аккумулятор. Затем они совершили аналогичное преступление на улице Коллективной.

Свой преступный вояж рубцовчане продолжили на улице Степана Разина, угнав автомобиль у барнаульца, приехавшего в город к родственникам.

Автомобиль потерпевшего был найден в 150 метрах от дома с разбитыми стеклами, а из салона были похищены автомагнитола и аккумулятор.

По предварительным данным, причиненный злоумышленниками ущерб составил 74 тысячи рублей. Похищенное имущество изъято.