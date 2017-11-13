Фото: 04.мвд.рф

Двое пенсионеров пострадали в результате ДТП, случившегося в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в понедельник, 13 ноября, в МВД по региону.

Авария случилась еще днем 10 ноября на 7-м километре автодороги "Усть-Кан – Коргон", когда 33-летний житель села Усть-Кумир, управляя автомобилем УАЗ-31512, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части автодороги с последующим наездом на бетонное ограждение.

Как уточняют в полиции, в результате происшествия в районную больницу с полученными травмами были госпитализированы 64-летняя жительница села Усть-Кумир и 64-летний житель села Кайсын. Оба были пассажирами УАЗа.

Водитель автомобиля прошел тест на алкоголь. Наличия спиртного в крови не выявлено. Ведется административное расследование.