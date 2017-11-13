Фото: instagram.com/sergey.shubenkov
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Фото: instagram.com/sergey.shubenkov
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Комментарии
Старший лейтенант - мальчик молодой ...
гордо белый флаг он пронесет с собой
только я болеть уже ни капли не хочу)))
Ну теперь Серега, МОЖНО СМЕЛО ГОВОРИТЬ, МИЛЬДОНИЙ ЖРАЛ ПО ПРИКАЗУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
ну чо...молодец...старлей...
люди так то 5 лет учатся, потом служат...
не понимаю этих званий у спортсменов - ну дайте им квартиры, пенсии...
он точно не служивый...
выступал от Нейтралии, а погоны получил от России, странно
Я тоже этого не пойму... Причем тут воинские звания и спортивные достижения??? в поля тогда его. на учения, на тревоги.
Бред какой то.... И так то не особо уважала и любила спортсменов , а сейчас последние чувства теряются.
Кстати у королевы шеста (исинбаевой) тоже вроде звание , да еще и майор вроде - зарядку она у военных ведет. Это бред, товарищи....
Я тоже этого не пойму... Причем тут воинские звания и спортивные достижения??? в поля тогда его. на учения, на тревоги.
---
так себя и ведут солдафоны, которым дают возможность порулить - тревоги, учения, и прочий бред (я имею в виду не всех военных, а только солдафонов )
ничего плохого в том, что спортсменам присваивают звания, я лично не вижу
причем тут выступления о нейтралии???? он по сути сделал свою работу...он к этому готовился...
и чемпиона мира то он взял от России..потом не поперло....
бесят эти патриоты, порвем всех , но только с флагом, а если флага нет, то отсидимся в окопах и родину сдадим....
А зачем??? Это теперь , как сувенир или шоколадка - захотел-подарил...
еще один ряженный
а че военным олимпийские медали не презентуют? или хотя бы с внутренних соревнований? ну а че? служит майор, служит, и тут бац - презент)))
13.11.2017 14:48
- гость -
да, да... и уедем в плохую америку жить)))
Стесняюся спросить: и сколько таких ряженых в армии на нашей шее сидят, кормятся из наших налогов?!
Сергей - лучший, гордость нашего края и города, так держать!
Ему самому то не стыдно надевать военную форму с офицерскими погонами, все таки это не китайский спортивный костюм какой нибудь...
Для всех не понимающих :
Военские части за такого "солдата" горло друг-другу перегрызли бы. Так как выступления идут в копилку части. И галочки там ставятся совсем не хило . Звание это за то,что он лучший легкоатлет России , а не нейтралии как вы говорите. Это система сложилась больше 20 лет назад и действует во всех видах спорта. Т.К постигать все сложности военного дела выходит у миллионов а войны все нет и нет а, в спорте чего то достичь ну сами знаете
Ионе
Уроки все выучил? А то скоро мамка с работы придёт, опять ремня получишь!