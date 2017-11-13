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Выборы 2017

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Пусть будет, как в Бразилии - "коррупция".

"Мировой вариант" (ну, тот, который в мире популярен) - «фейк ньюс».



Мой вариант - слово "кризис".

Все слова хороши!

Это нецензурное слово!

Слово "любовь" актуально во все времена.

"Дети" - главное слово моей жизни.

Работа, работа, работа...

Чаще надо говорить добрые слова!