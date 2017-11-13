Ряды американской армии пополнят люди, которые страдали от депрессии, алкоголизма и наркомании, биполярного аффективного расстройства, а также занимавшиеся самоповреждением без суицидальных намерений, пишет "Лента.ру".
Проще говоря, служить смогут те, у кого были проблемы с психическим здоровьем. До этого людей с такими отклонениями не призывали, но в связи с тем, что президент взял курс на расширение борьбы с терроризмом, необходимо увеличение количества призывников. К сентябрю 2018 года стоит задача набрать 80 тысяч рекрутов.
В прошлом году в вооруженные силы США стали принимать молодых людей, ранее употреблявших марихуану, а также показавших плохие результаты на вступительных испытаниях. Также желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.
Комментарии
Судя потому, что они рассказывают, что Россия на них скоро нападет, они там все с проблемной психикой
Ну вообще нормально!
Неделю назад военнослужащий США расстрелял прихожан в церкви, из-за проблем с тещей. Это они еще не брали людей с проблемной психикой
В армии РФ лиц с неустойчивой психикой хоть отбавляй , даже среди офицерского состава свежий случай в в\части № 6791 Росгвардии 23 октября 2017 г. В этот день старший лейтенант Марат Гаджиев, расстрелял из автомата четверых сослуживцев. «Слетевшего с катушек» бойца устранила группа спецназа.
наконец-то поняли, что это ерунда по сравнению со сменившими пол офицерами
В армии РФ лиц с неустойчивой психикой хоть отбавляй , даже среди офицерского
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а что, на такое способен только с неустойчивой психикой?
это же просто убийца
13.11.2017 13:51
гость
Неделю назад военнослужащий США расстрелял прихожан в церкви, из-за проблем с тещей. Это они еще не брали людей с проблемной психикой
Уволенный из армии США по отрицательным мотивам
13.11.2017 13:58
- гость -
Уволенный из армии США по отрицательным мотивам
Теперь обратно возьмут. Там теперь таких будет много.
Уволенный из армии США по отрицательным мотивам
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вчера уволился, а сегодня расстрелял?
13.11.2017 14:03
- гость -
вчера уволился, а сегодня расстрелял?
Он специально уволился, не будет же он расстреливать, как военнослужащий США