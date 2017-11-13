Ряды американской армии пополнят люди, которые страдали от депрессии, алкоголизма и наркомании, биполярного аффективного расстройства, а также занимавшиеся самоповреждением без суицидальных намерений, пишет "Лента.ру".

Проще говоря, служить смогут те, у кого были проблемы с психическим здоровьем. До этого людей с такими отклонениями не призывали, но в связи с тем, что президент взял курс на расширение борьбы с терроризмом, необходимо увеличение количества призывников. К сентябрю 2018 года стоит задача набрать 80 тысяч рекрутов.

В прошлом году в вооруженные силы США стали принимать молодых людей, ранее употреблявших марихуану, а также показавших плохие результаты на вступительных испытаниях. Также желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.