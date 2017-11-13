Фото: vk.com/barneos22

Проспект Строителей в Барнауле встал в большой пробке по направлению в центр города из-за дорожной аварии, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"ДТП на проспекте Строителей после ж/д переезда", — отметил автор заметки, добавив, что в результате аварии возник существенный транспортный затор.

В настоящее время, судя по сообщениям других автомобилистов, ситуация на данном участке нормализовалась. Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе оцениваются в четыре балла.