Курс самой популярной во всем мире криптовалюты – биткоина – снизился на 29% — с исторического максимума в 7882 доллара, зафиксированного 8 ноября, он подешевел до 5605 долларов, сообщает "Взгляд".

Такую тенденцию эксперты объясняют тем, что инвесторы стали чаще отдавать предпочтение Bitcoin Cash из-за большего размера блока этой криптовалюты. Это дает возможность быстрее делать транзакции и снижать размер комиссионных.