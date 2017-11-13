Курс самой популярной во всем мире криптовалюты – биткоина – снизился на 29% — с исторического максимума в 7882 доллара, зафиксированного 8 ноября, он подешевел до 5605 долларов, сообщает "Взгляд".
Такую тенденцию эксперты объясняют тем, что инвесторы стали чаще отдавать предпочтение Bitcoin Cash из-за большего размера блока этой криптовалюты. Это дает возможность быстрее делать транзакции и снижать размер комиссионных.
Комментарии
Как дальше жить?
Теперь понятно, почему вчера пионер рвал и метал. Сначала доллары купил по 80, потом биткоинты по 8000.
Надо срочно вернуть мавроди для разработки и внедрения российской национальной криптовалюты.
Надо брать)
Вот это мы влетели