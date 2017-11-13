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Обращение в правительство России о необходимости пролонгации привлеченных аграриями кредитов инициировал губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщили в пресс-службе региональных властей.

Данный вопрос рассматривался на совещании под председательством первого вице-премьера края Александра Лукьянова, который напомнил, что в связи с тенденцией понижения закупочных цен на зерно ведется работа с федеральным центром по возможной организации государственных закупочных интервенций.

"Наш регион стал первым в Сибири, где инициировали такое обращение. В Минсельхозе России работу по стабилизации цен на сельхозпродукцию ведут и с точки зрения возможности запуска интервенций, и с позиции субсидирования железнодорожных тарифов. Для аграриев на фоне низких цен на зерно встает вопрос своевременного погашения кредитов, привлеченных как на инвестиционные цели, так и на проведение комплекса полевых работ", — подчеркнул господин Лукьянов.

Он также рассказал, что по поручению губернатора на имя премьер-министра Дмитрия Медведева направляется письмо с просьбой о рассмотрении возможности продлить или реструктуризировать кредитные займы, которые имеют наши аграрии.

Что касается основных кредиторов алтайских аграриев, то таковыми выступают Сбербанк и Россельхозбанк. С ноября текущего года по январь 2018-го аграрии должны выплатить банкам 2,2 миллиарда рублей по кредитам.

"Исключение из системы льготного кредитования алтайских сельхозтоваропроизводителей недопустимо, поэтому наша задача — выработать совместные предложения, которые будут способствовать оптимизации всех процессов, транслировать их в федеральный центр", — добавил Александр Лукьянов.