13 ноября стало черным днем для девяти барнаульских наркополицейских и членов их семей. Алтайский краевой суд, несмотря на все усилия адвокатов, старания самих осужденных, надежды их родственников если не на полный пересмотр дела, то хотя бы на более мягкий вердикт, оставил практически неизменным первоначальный приговор Октябрьского райсуда.

Заседание в понедельник началось с того, что суд позволил выступить последнему экс-полицейскому, который не успел это сделать ранее. В своей речи он заявил, что не совершал инкриминируемых ему преступлений, тем более не вступал ни в какой сговор с кем-либо из коллег, так как кроме двоих никого из них ранее не знал. К слову, на службу он пришел лишь за несколько месяцев до того, как было возбуждено уголовное дело, и в силу своего статуса принимать участие в ряде эпизодов оперативно-розыскной деятельности не мог.

Отметим, что, несмотря на все эти доводы, суд первой инстанции счел доказанной вину Антона Распопова и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Сам бывший полицейский попросил отменить приговор либо смягчить его. После короткого пятиминутного выступления осужденного краевой суд объявил часовой перерыв. Надо отметить, что в целом родственники и знакомые полицейских, присутствовавшие в зале, до поры ничем не выдавали своего волнения и тревоги.

Большинство собравшихся было настроено довольно оптимистично. Сами осужденные, смотревшие видеотрансляцию из суда, находясь в СИЗО, периодически переговаривались, но было видно, что они также находятся в ожидании вердикта апелляционной инстанции.

Спустя час заседание, наконец, продолжилось. Вначале судья Владимир Городов перечислял чисто технические моменты, не имеющие прямого отношения к приговору. Затем дело дошло и до провозглашения. В тот момент, когда председательствующий произнес все фамилии осужденных, добавив перед этим словосочетание "приговор в отношении", многие из тех, кто был в зале, приготовились к самому худшему — что суд второй инстанции оставит все как есть.

Но далее родственники и осужденные услышали столь желаемое "изменить". Многие в этот момент выдохнули с нескрываемым облегчением, даже не поверив, что это слово действительно прозвучало. Но, как выяснилось, радость была преждевременной.

Суд счел недоказанными эпизоды, касающиеся наркополицейских, которые ранее квалифицировались как присвоение и растрата. Речь шла о якобы присвоенных деньгах, выделяемых на командировки, в том числе на проживание в гостинице. К слову, суточные на тот период времени, который фигурирует в обвинительном заключении Октябрьского райсуда, составляли 200 рублей.

В этой части приговор был отменен полностью, также судья оставил за осужденными право на реабилитацию. Правда, думается, для бывших правоохранителей, получивших длительные сроки лишения свободы, лишившихся званий и чинов, а также обязанных выплатить солидные суммы в качестве штрафа в доход госбюджета, это стало слабым утешением.

Данное преступление и так считается небольшой тяжести, оно давало наименьшую прибавку к итоговому наказанию. Так, например, у одного из осужденных срок сократился с 13 до 11 лет.

Когда судья окончил чтение документа, родственники полицейских уже были не в силах сдержать эмоции. Многие женщины заплакали, кто-то даже в голос. Часть из них закрыла лицо руками, сжавшись и отвернувшись от окружающих. Адвокаты осужденных также дали волю эмоциям, хоть это и выразилось не так явно. Хладнокровие в этот момент сохраняли, похоже, только судьи, прокурор, а также приставы.

Один из присутствовавших в зале мужчин (по всей вероятности, приходящийся отцом одному из осужденных), не совладав с нервами, крикнул в адрес судейского стола: "Это беспредел какой-то", но более никак не выразив своего отношения к спорному решению по одному из самых неоднозначных уголовных дел за последние годы в Алтайском крае.

В коридоре люди уже не могли сдержать слез, дав волю нахлынувшим чувствам. При этом многие указали, что будут бороться за своих родных до конца и планируют подать кассационные жалобы. Как выяснил корреспондент ИА "Амител" , часть адвокатов уже подготовили соответствующие бумаги.

Впрочем, вероятно, что краевой суд отклонит кассацию, так как в данном случае Фемида смотрит не на содержание, а на техническую сторону дела. К ней претензий у осужденных нет. Поэтому следующим шагом, очевидно, станет Верховный суд РФ. Впрочем, это довольно отдаленная перспектива, в лучшем случае речь идет о лете 2018 года. К слову, у краевого суда на рассмотрение дела и принятие решения ушло три заседания.

Добавим, в ближайшее время все осужденные должны быть этапированы в колонию. При этом режим у наркополицейских различается — часть из них будет отбывать наказание в колонии строгого режима.