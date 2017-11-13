Шесть делегатов поедут на федеральный съезд партии "Единая Россия" в Москву от Алтайского края, где переизберут руководство и поставят задачи на 2018 год. Подробности рассказали в пресс-службе реготделения.

По словам секретаря регионального отделения партии Александра Романенко, состав делегации от Алтайского края определят на региональной конференции в конце ноября.

"Сейчас в городах и районах края завершаются отчетные конференции, на которых местные партийцы выдвигают своих кандидатов на предстоящий съезд. Участники региональной отчетной конференции путём голосования изберут шесть делегатов, которые и представят наш регион в Москве", – сообщил Романенко.

Он подчеркнул, что в 2017 году партия прошла масштабную избирательную кампанию по выборам депутатов местного самоуправления.

"В целом по краю результат за "Единую Россию" составил порядка 70%. В этом результате есть заслуга и первичных отделений партии, которые являются главным звеном в работе с населением", — добавил Александр Романенко.

XVII съезд "Единой России" пройдет в Москве 22-23 декабря.

"На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах "ЕР", – заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак.

Он сообщил, что от регионов должен быть направлен один делегат на пять тысяч членов партии. Турчак призвал рекомендовать для участия в съезде "секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях".