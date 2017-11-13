Фото: barnaul.org
Администрация Барнаула отчиталась о борьбе со снегом в минувшие выходные — в течение уикенда из города вывезли 160 тонн снега.
"В ночь с 10 на 11 ноября на расчистку городских улиц и тротуаров от снега выехало 49 единиц спецтехники. В субботу днем на барнаульских дорогах работали 52 машины, предназначенные для зимней уборки", — отмечает пресс-центр мэрии.
Для предотвращения гололеда улицы посыпали песчано-соляной смесью.
В понедельник, 13 ноября, на дорогах краевой столицы работает 87 единиц техники. Для расчистки улиц от снега и мусора, а также остатков реагентов задействовано более 100 дворников и около 50 грузчиков.
Комментарии
Началось
Это где же столько нападало?!)))))))
А на ёлку потом опять искать придётся
вот врут то !!!
крадут и ртом и жопой
Это где же столько нападало?!)))))))
Что ха ха, на площади советов, не видишь что ли.
А больше негде и не чистили!
Прошлой зимой такая же цифра была указана, видно в отчете только дату изменили
тонны с килограммами не попутали часом в день полиции?
Вот так ФАНТАЗЕРЫ!
В рот мне ноги, циклон был , а я не заметил. С Сахалина надуло видать. Дугин с кантариком взвешивал снежинки всё воскресение. 8)