Фото: barnaul.org

Администрация Барнаула отчиталась о борьбе со снегом в минувшие выходные — в течение уикенда из города вывезли 160 тонн снега.

"В ночь с 10 на 11 ноября на расчистку городских улиц и тротуаров от снега выехало 49 единиц спецтехники. В субботу днем на барнаульских дорогах работали 52 машины, предназначенные для зимней уборки", — отмечает пресс-центр мэрии.

Для предотвращения гололеда улицы посыпали песчано-соляной смесью.

В понедельник, 13 ноября, на дорогах краевой столицы работает 87 единиц техники. Для расчистки улиц от снега и мусора, а также остатков реагентов задействовано более 100 дворников и около 50 грузчиков.