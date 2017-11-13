Смартфон iPhone 6S Plus стал стоить в России значительно дешевле, сообщает газета "Известия". Теперь эту "яблочную" продукцию с минимальным объемом памяти в 16 Гб можно купить за 29,7 тыс. рублей. Эта же модель с памятью 32 Гб и 128 Гб теперь продается за 37,4 и 40 тыс. рублей соответственно.

Причину такого резкого снижения цен связывают с началом продаж в ноябре моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Цены на новинку колеблются от 80 до 92 тыс. рублей.

В сентябре iPhone 7 с 32 Гб стоил 44 тыс. рублей. За 52 тыс. рублей продавали аппарат с памятью 128 Гб.