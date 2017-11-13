Фото: vk.com/barneos22

Движение трамваев встало в центре Барнаула днем в понедельник, 13 ноября.

Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На пл. Октября встало движение трамваев (отключили электричество)", — информирует автор заметки.

Пост сопровождается фотографией, на которой видно, что трамваи на путях выстроились "в очередь".

В МУП "Горэлектротранс" порталу Amic.ru обещали уточнить информацию относительно произошедшего. Причина остановки трамваев будет официально названа позже.