фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Строительство нового ограждения в "Центральном" парке в Барнауле подходит к концу. Рабочие устанавливают здесь уже непосредственно саму ограду, изготовленную мастерами Каменского завода.

Как ранее сообщал Amic.ru, работы по монтажу ограды — это только начальный этап реконструкции парка. С наступлением тепла начнется основное благоустройство прилегающей территории. В настоящее время проводится восстановление разрушенного тротуара (с наружной стороны парка) с использованием асфальтобетона.