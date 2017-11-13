Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что экономические санкции страны в современном мире чаще всего используют как инструмент конкурентной борьбы, цитирует высокопоставленного чиновника "Российская газета". Это заявление глава кабмина сделал на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН-2017.

По словам премьер-министра, именно сейчас формируются контуры будущей мировой экономики. При этом международное регулирование до сих пор существует в парадигме 40-летней давности. Медведев добавил, что сохраняется также нестабильность сырьевых рынков, растет корпоративная и государственная задолженность.