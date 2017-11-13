Фото: vk.com/barneos22
Автомобили нарушителей, игнорирующих требования правил дорожного движения, эвакуируют в районе нагорного медицинского кластера в Барнауле.
"У мед. центра ДАР работают эвакуаторы", — сообщается в паблике Barnaul 22 в понедельник, 13 ноября.
Водителей призывают быть внимательнее и смотреть на знаки перед тем, как оставлять свои авто.
Комментарии
Где этот чёртов инвалид?
Не шуми, я — инвалид.(c)
Ежели хлопец ставит машину под таким знаком значит он либо не понимает его значение, либо инвалид, допустим интеллектуальный. Поэтому здесь надо тщательнее подходить, провести тест - понять и простить!