Президент Владимир Путин заявит о своем намерении баллотироваться на новый срок после того, как Совет Федерации объявит старт президентской кампании, пишет РБК со ссылкой на источники в администрации главы государства. Это основной сценарий развития событий.
Согласно другой версии, Путин сделает это заявление до съезда "Единой России", который состоится 22-23 декабря. По третьему сценарию Путин может заявить о своем выдвижении на четвертый срок в начале января.
Предполагается, что эта кампания будет максимально короткой по времени, так как, по словам собеседников РБК, победа Путина не вызывает сомнений и необходимости в спешке нет.
Также Путин может пойти на выборы самовыдвиженцем, это считается приоритетным сценарием. Он имеет серьезную поддержку в обществе, она традиционно шире, чем у "Единой России".
При этом на пресс-конференции 11 ноября президент, отвечая на вопрос, когда он объявит о своем участии в президентской гонке, заявил: "Время придет, поговорим на эту тему".
Комментарии
Появится из дыма под стробоскопы и песню шоу маст гоу он, в костюме супермена.
Вот это был бы сценарий....
победа Путина не вызывает сомнений
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Так зачем это шоу? Пусть сразу объявит себя царём.
13.11.2017 16:12
- гость
Нельзя ведь у Зюганова надежду отбирать, а вдруг...
13.11.2017 16:18
iOne
Зюганов, как известно, уже побеждал на выборах в 1996, но ему эта ответственность нафиг не нужна, ему и так хорошо.
Может быть хотел бы вова спрыгнуть с гонки, нежится с бокалом пивка на каком ни будь, купленном острове в Тихом океане, в окружении внуков, молодой прислуги женского пола, да никто из близкого круга не даст это сделать, а перспектива вовиного президенства, либо табакеркой в лобешник, либо инсульт, с лежанием собственной моче, в присутствии рвущих друг другу глотки в борьбе за власть.
в общих чертах сценарий будет такой:
всех польет дерьмом, и тут такой путин, один, весь в белом.
откликнется на мольбы электората
Хлопец подсел на власть, теперича его с галеры не стащить. Гробит страну. Сейчас смотрел как полицаи Игоря Талькова младшего повязали у стен Думы - оказывается нельзя на гитаре играть и песни петь, на профбеседу повезли...
как Игоря Талькова повезали ?его же нет уж лет 20 как?
13.11.2017 16:52
гостю
как Игоря Талькова повезали ?его же нет уж лет 20 как?
Задержан сын И. Талькова - И.И.Тальков, за исполнения песен отца. Музыкант играл на гитаре и пел песни своего отца на акции в поддержку голодающих зоозащитников,
Дворцы Путина и его друзей даже из космоса видно. Голосуйте за Путина.
Мой дом тоже из космоса видно, и чо?
Как, чо - значит можете, ежели гражданин РФ, выдвигаться в Президенты!
13.11.2017 17:29
- гость -
Мой дом тоже из космоса видно, и чо?
Ничо, налоги будешь платить в 20тикратном размере. А у Путины льготы и прицеп.