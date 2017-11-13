Президент Владимир Путин заявит о своем намерении баллотироваться на новый срок после того, как Совет Федерации объявит старт президентской кампании, пишет РБК со ссылкой на источники в администрации главы государства. Это основной сценарий развития событий.

Согласно другой версии, Путин сделает это заявление до съезда "Единой России", который состоится 22-23 декабря. По третьему сценарию Путин может заявить о своем выдвижении на четвертый срок в начале января.

Предполагается, что эта кампания будет максимально короткой по времени, так как, по словам собеседников РБК, победа Путина не вызывает сомнений и необходимости в спешке нет.

Также Путин может пойти на выборы самовыдвиженцем, это считается приоритетным сценарием. Он имеет серьезную поддержку в обществе, она традиционно шире, чем у "Единой России".

При этом на пресс-конференции 11 ноября президент, отвечая на вопрос, когда он объявит о своем участии в президентской гонке, заявил: "Время придет, поговорим на эту тему".