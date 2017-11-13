Фото: ВСО СКР по Барнаульскому гарнизону ЦВО

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении рядового-контрактника Айдына Тельбекова, который не явился на службу в бийскую воинскую часть №31466.

Как сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Барнаульскому гарнизону Центрального военного округа, делопроизводство открыто по части 4 статьи 337 УК РФ (неявка на службу продолжительностью свыше одного месяца).

Согласно версии правоохранителей, 12 октября рядовой не явился в часть, не имея на то уважительных причин. В СКР добавляют, что до настоящего времени местонахождение контрактника не установлено, он скрывается от органов предварительного следствия.

Граждан, располагающих данными о местонахождении бойца, просят сообщить по телефону (3854) 33-16-59.



