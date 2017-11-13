Фото и видео: пресс-служба ЛДПР

Несколько десятков легковых автомобилей, грузовики и даже автогрейдер вышли на автопробег против "убитых" дорог в Рубцовске. Акцию провели под флагами ЛДПР.

"Совершенно необходимо, чтобы в бюджете Алтайского края на 2018 год были предусмотрены дополнительные средства на ремонт рубцовских городских артерий. Без помощи региона не справляемся! По дорогам ездить уже совсем невозможно и очень опасно. Вспомните хотя бы случай с мальчиком, который получил травму позвоночника в маршрутке из-за выбоины в асфальте. Не говорю уже о том, что вместе с дорогами убиваются и сами машины", — заявил организатор акции, лидер рубцовских либерал-демократов Сергей Дерябин.

А руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Юрий Катаев предлагает и остальным партиям поддержать ЛДПР.

Кстати, рубцовская ЛДПР уже не первый год занимается этой проблемой. Депутат краевого Законодательного Собрания Ирина Шудра регулярно вносит в краевой парламент предложения о выделении Рубцовску дополнительных средств на ремонт городских дорог.