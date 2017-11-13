Директор "Роснефти" Игорь Сечин не явился в суд в качестве свидетеля по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщает РБК.

Как пояснил пресс-секретарь нефтегазовой компании Михаил Леонтьев, руководитель не получал повестку. Кроме того, представитель "Роснефти" затруднился ответить, где сейчас находится Сечин. Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль сообщила, что повестка была отправлена 9 ноября.

В "Почте России" отмечают, что письмо с вызовом Сечина в суд в качестве свидетеля доставили в отделение связи "по месту вручения". Отвечая на вопрос, почему Сечин мог не получить повестку, в "Почте России" сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи). При этом судья во время заседания заявила, что в "Роснефти" отказались принять у приставов повестку о вызове главы компании в суд.

Напомним, Улюкаев проходит обвиняемым по делу о вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн за благоприятную оценку покупки "Роснефтью" компании "Башнефть".