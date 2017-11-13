Директор "Роснефти" Игорь Сечин не явился в суд в качестве свидетеля по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщает РБК.
Как пояснил пресс-секретарь нефтегазовой компании Михаил Леонтьев, руководитель не получал повестку. Кроме того, представитель "Роснефти" затруднился ответить, где сейчас находится Сечин. Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль сообщила, что повестка была отправлена 9 ноября.
В "Почте России" отмечают, что письмо с вызовом Сечина в суд в качестве свидетеля доставили в отделение связи "по месту вручения". Отвечая на вопрос, почему Сечин мог не получить повестку, в "Почте России" сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи). При этом судья во время заседания заявила, что в "Роснефти" отказались принять у приставов повестку о вызове главы компании в суд.
Напомним, Улюкаев проходит обвиняемым по делу о вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн за благоприятную оценку покупки "Роснефтью" компании "Башнефть".
Комментарии
Жим жим очко)))
Сечин демонстративно унизил эрэфский суд.
Приставы пытались передать повестку для Сечина сотрудникам «Роснефти», но те отказались ее получать, заявила Семенова в начале заседания. Помимо этого повестку отправляли по электронной почте и факсом. Ну а почему паренька не привести в суд под конвоем. Навального вяжут даже в подъезде! Ведь не было такого никогда и вот опять - главный обвинитель в суд боится идти...
Во во, свидетеля имеют права и принудительно доставить!
Царь сказал пока не ходить, пусть интрига сохранится
16:42, Вы что-то перепутали. Кто такой Сечин и кто такой Навальный! Первый может хоть кого, кроме одного не очень волосатого гнома, на три буквы послать, а второй за неправильный переход улицы может 15 суток получить.
Не, ну реально они Улюкаева боятся, здесь он напоминает Диогена, от него все мягкозадые бегали, хотя он и говорил, что собака свеклу не ест...
Надо этого хлопца приволочь в суд, пусть скажет чем это его Улюкаев так запугал, что он до сих пор боится...
Доставить на суд в автозаке вместе с папой.
Мечты мечты...
Процесс над Васильевой тоже был очень громкий. Думали сядет, но оказалось всё гораздо проще - Васильева сестра жены Д.Медведева и отделалась благодаря связям лёгким испугом. Сердюков был в команде Д.Медведева и вообще в стороне оказался, так сказать не при делах. У нас в России как-то тяжело с правосудием. Да, бабушку можно за краденую курицу в колонию лет на 10 засунуть, или за нечаянно положеный в сумку кусок масла в магазине ПЯТЁРОЧКА вообще в гроб засунуть, а вот тех кто миллиарды ворует - тех вряд-ли. Я НЕ ВЕРЮ В РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ, ну хоть тресни не верю. Улюкаев отмажется. Хватит уже народ смешить ! Прокуратура и суд себя давно уже дискредитировали. Рейтинг их ниже чем плинтус. Народ власти уже не доверяет, привыкли, одно враньё, что по телевизору, что в интернете. ХВАТИТ, ВРАТЬ остановитесь уже. Да и Почту России (повестку И.Сетчину по почте отправили) как СКОРОСТНУЮ ЧУРЮПАХУ к процессу приплели. Это для ЮМОРА наверное ? О-оо-чень смешно.
Вот не надо про почту. При всех недостатках извещения на судебные повестки и сами повестки почтальоны уносят в тот же день как их привозят в отделение. отказались получать, ставится отметка и в течение недели приносят ещё 2 раза. Через 7 дней извещение возвращают отправителю. А отказываются получать, да, иногда бывает.