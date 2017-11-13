Иллюстрации: barnaul.org
Администрация Барнаула напоминает автомобилистам о правилах остановки и стоянки транспортных средств и о местах, где запрещена парковка.
В мэрии подчеркивают, что с наступлением зимнего периода припаркованные машины зачастую мешают работе спецтехники и уборке снега.
"Для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники в Барнауле на нескольких участках улично-дорожной сети установили дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время", — указывают городские власти.
Нарушители рискуют тем, что их автомобили попросту могут эвакуировать.
Ограничения на остановку и стоянку машин действуют на следующих участках:
- четная и нечетная стороны улицы 40 лет Октября, от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;
- нечетная сторона улицы Антона Петрова, от улицы Шукшина до улицы Попова;
- нечетная сторона улицы Димитрова, от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома №81 до дома №79;
- четная сторона улицы Димитрова, от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
- четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова, от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;
- от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;
- четная сторона улицы Малахова, от дома №7 по улице Кошевого до Павловского тракта;
- нечетная сторона улицы Молодежной, в районе здания №3;
- четная сторона улицы Молодежной, от дома №16 до проспекта Ленина;
- четная сторона улицы Папанинцев, от дома №114 до проспекта Красноармейского;
- нечетная сторона улицы Путиловской, от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;
- четная сторона улицы Путиловской, от дома №26 до проспекта Комсомольского;
- нечетная сторона улицы Шевченко, в районе здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;
- четная и нечетная стороны улицы Тимуровской, от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой.
Комментарии
"могут эвакуировать", а могут и не эвакуировать, везде должны эвакуировать за неправильную парковку, а не на пару участках
нечетная сторона улицы Путиловской, от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;
всё заставлено, одними и темиже каждый день с утра , чё не эвакуируем, или работники близлежащего городского отделения полиции это парковку так для себя любимых застолбили