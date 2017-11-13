Иллюстрации: barnaul.org

Администрация Барнаула напоминает автомобилистам о правилах остановки и стоянки транспортных средств и о местах, где запрещена парковка.

В мэрии подчеркивают, что с наступлением зимнего периода припаркованные машины зачастую мешают работе спецтехники и уборке снега.

"Для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники в Барнауле на нескольких участках улично-дорожной сети установили дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время", — указывают городские власти.

Нарушители рискуют тем, что их автомобили попросту могут эвакуировать.

Ограничения на остановку и стоянку машин действуют на следующих участках: