"Новое Радио" начало свое вещание в Барнауле

Музыкальный формат "Нового Радио" — главные русские песни. В эфире звучат как безусловные хиты, так и неожиданные яркие новинки от талантливых молодых исполнителей. Утренние и вечерние ток-шоу, информационно-развлекательные выпуски новостей — всё самое эксклюзивное и важное в режиме нон-стоп ждет слушателей новой радиостанции.

Впервые "Новое Радио" зазвучало в эфире 30 ноября 2015 года.

В эфире "Нового Радио" — утреннее шоу STARперцы (Вадим Воронов, Алиса Селезнёва, Сергей Мельников) и вечернее шоу с Беллой Огурцовой, информационные программы (также развлекательного характера), интерактивные акции и рубрики.

Все барнаульцы смогут оставлять свои приветы и музыкальные поздравления в программе "Личные сообщения", которая выходит ежедневно с 17.00 до 18.00.

Все, кто любит русскую популярную музыку, настраиваются на "Новое Радио" 91.1 FM.

"Новое радио" возможно слушать онлайн на сайте fmprod.ru