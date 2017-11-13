Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", проведенного уже в девятый раз, подвели в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Как отмечают в экстренном ведомстве, этот конкурс ежегодно открывает новые имена современных героев — пожарных, спасателей, представителей других профессий, обычных людей, проявивших мужество и героизм, вовремя пришедших на помощь людям, оказавшимся в беде.

В этом году фестиваль проводится с учетом проходящего в системе МЧС России Года гражданской обороны.

Победителями краевого этапа фестиваля стали:

"Лучший государственный инспектор по маломерным судам" — Денис Грачёв, старший государственный инспектор (руководитель) группы патрульной службы № 6 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю;

"Лучший психолог МЧС России" — Маргарита Рутц, психолог (спасатель) Специализированной пожарно-спасательной части по Алтайскому краю;

"Лучший начальник караула" — старший лейтенант внутренней службы Александр Кутькин, начальник караула 20 пожарно-спасательной части 2 отряда ФПС по Алтайскому краю;

"Лучший пожарный" — сержант внутренней службы Александр Семко, пожарный 34 пожарно-спасательной части 4 отряда ФПС по Алтайскому краю;

"Лучший работник пожарной охраны" — Александр Вольхин, пожарный 86 пожарно-спасательной части 7 отряда ФПС по Алтайскому краю;

"Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России" — капитан внутренней службы Дмитрий Кучин, инспектор отделения надзорной деятельности территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

"Лучшая пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы" — 32 пожарно-спасательная часть 4 отряда ФПС по Алтайскому краю;

"Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту" — майор внутренней службы Евгений Данилов, заместитель начальника (старший оперативный дежурный) ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю;

"Лучший специалист Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту РФ" — капитан внутренней службы Анастасия Рабодзей, старший инженер отдела мониторинга и прогнозирования ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Конкурс специальных номинаций: