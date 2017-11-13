Обладатели iPhone X выявили новый дефект у своих аппаратов. На этот раз люди жалуются на треск динамика во время разговора и звонка, пишет "Лента.ру". Проблема обнаруживается при уровне громкости 50% и более.

Некоторые пользователи уже успели обменять "бракованные" телефоны, но треск появляется и у аппаратов, которые люди получили взамен.

Всего за месяц с начала продаж iPhone X количество жалоб на юбилейную "десятку" Apple достигло критического уровня. Больше всего пользователей столкнулось с вертикальной зеленой линией на дисплее смартфона, прекращением работы сенсорного экрана при отрицательной температуре и выгоранием OLED-дисплея.