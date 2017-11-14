Вот уже год каждый будний день с 8.00 до 10.00 на Европе Плюс Барнаул выходит утреннее шоу "Европейское утро".

Бодрые и позитивные ведущие Вика Романова и Олег Шишкин в течение двух часов общаются со слушателями, будят краевую столицу, читают актуальные новости, шутят, проводят розыгрыши и дарят море подарков и музыки.

"Европейская" команда уже в эфире и разыгрывает именинные торты от Европы Плюс.

Звоните по телефону 399-101, пишите в соцсети "ВКонтакте", а также с помощью WhatsApp +7 952 007 27 02.

Сладкие подарки предоставлены компанией "Кондитерка".