13 ноября исполнилось 150 лет со дня открытия в Барнауле первой городской телеграфной станции. Сегодня функции телеграфа выполняет участок документальной связи Алтайского филиала ПАО "Ростелеком", расположенный в краевой столице на улице Димитрова, 62-а.

В 1867 году первый телеграф в Барнауле находился на улице Пушкинской в доме №47. После сильного пожара в 1917 году, когда сгорела половина города, телеграф переехал на улицу Интернациональную, 74. В те годы Барнаул был третьим городом в Сибири после Омска и Томска, получившим прямую связь со столицей Российской империи – Санкт-Петербургом. Спустя 13 лет после пожара к телеграфной сети было подключено уже 95% районов края. Расцвет предприятия пришелся на 60-90-е годы прошлого века. К концу 90-х на Барнаульской телефонно-телеграфной станции работали 600 телеграфистов.

В конце 80-х годов у барнаульских связистов возникла идея объединить станции коммутации каналов и центры коммутации сообщений (ЦКС), сделав одно высокопроизводительное устройство. Появившаяся следом концепция современного универсального телеграфного центра коммутации, которую вынашивали тогда в стенах Управления связи Алтайского края, положила начало "телеграфной революции".

В 1995 году новосибирскими специалистами совместно с алтайскими связистами был совершен огромный технологический прорыв в области телеграфии. Именно тогда была закончена разработка и сертификация получивших позже широкое распространение таких технологий, как "СТИН" (станция телеграфная интегрированная) и станции "ЯРО-ТЛГ". Впервые эти технологии были установлены в Барнауле. Два компьютера в итоге заменили все оборудование, установленное на трех этажах Барнаульского телеграфа. Несмотря на интенсивное развитие современных технологий, актуальность этих разработок в области телеграфии не утеряна до сих пор.

Сегодня в участке документальной связи Алтайского филиала "Ростелекома" работают шесть инженеров, электромеханик и десять телеграфистов. Также в состав участка входит группа обслуживания спецпользователей в составе 14 специалистов.

Среди людей, внесших значительный вклад в развитие Барнаульского телеграфа, – Василий Остапенко, 20 лет руководивший предприятием, Александр Богачев – руководитель-инициатор технического прогресса и кардинальных изменений в работе телеграфа в 80-90-е годы, Сергей Зарубин — участник "телеграфной революции", прошедший путь от электромонтера до главного инженера предприятия, Михаил Царегородцев – директор Барнаульского телеграфа в 90-е годы, Геннадий Куликов – старейшина Барнаульского телеграфа, отдавший любимой работе 49 лет своей жизни.

Большой вклад внесли женщины-телеграфисты: Белла Семухина, Валентина Горлова, Федосия Бирюкова, Лидия Жукова, Галина Юрьева, проработавшие на телеграфе по 30-40 лет.

"Основные функции современного телеграфа — обработка входящих телеграмм, передача и контроль доставки, обслуживание оборудования, станции СТИН, ремонт оконечного оборудования у клиентов и поступившего из края, обработка и передача правительственных телеграмм от администрации и Правительства края, Алтайского краевого Законодательного собрания и силовых ведомств, — рассказывает директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

По его словам, несмотря на то, что в 21 веке телеграфный трафик сдал свои позиции, телеграфия до сих пор остается недорогой и надежной связью, которой не страшны хакерские взломы, утечка информации или вирусные атаки. Телеграф незаменим как государственный канал коммуникации, потому что телеграфный сигнал можно зашифровать, защитив содержащуюся в нем информацию.