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Программа о путешествии французской актрисы Сесиль Плеже в Алтайский край вышла в эфире телеканала "Моя планета", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время своей поездки на Алтай француженка искала язычников. Вояж актрисы и телеведущей стартовал в Белокурихе, где она приняла радоновые и пантовые ванны. Также ей был сделан массаж алтайской гречкой.

Сесиль провела в Белокурихе ночную дискотеку, побывала в мастерской единственной женщины-кузнеца в Сибири Анны Билецкой и вместе с ней сделала себе оберег.

В итоге героиня добралась до кумандинцев, рассказавших путешественнице о своем народе и традициях. Также гостья из Франции встретилась с шаманом Артемом Игнатенко, который провел ритуал исцеления.

Повтор программы "Сесиль в стране чудес" об Алтайском крае на "Моей планете" будут транслировать 14 ноября в 21:10.