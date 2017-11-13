Вице-премьер России Виталий Мутко назвал возможное отстранение России от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане всего лишь слухами, а высказывания журналиста – домыслами, сообщает ТАСС.

"У западных СМИ уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России", — подчеркнул чиновник.

Также Мутко добавил, что журналист не располагает информацией о том, какие критерии не выполнила Россия.

Напомним, 12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA откажет Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в восстановлении в правах и, как следствие, отстранит нашу сборную от Олимпиады. Основания: Россия не признала выводы профессора Ричарда Макларена о наличии системы поддержки допинга и не предоставила доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны и находятся в ведении Следственного комитета РФ.