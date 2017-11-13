Вице-премьер России Виталий Мутко назвал возможное отстранение России от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане всего лишь слухами, а высказывания журналиста – домыслами, сообщает ТАСС.
"У западных СМИ уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России", — подчеркнул чиновник.
Также Мутко добавил, что журналист не располагает информацией о том, какие критерии не выполнила Россия.
Напомним, 12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA откажет Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в восстановлении в правах и, как следствие, отстранит нашу сборную от Олимпиады. Основания: Россия не признала выводы профессора Ричарда Макларена о наличии системы поддержки допинга и не предоставила доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны и находятся в ведении Следственного комитета РФ.
Комментарии
Муток уже 2 года должен на киче пребывать
Вот ставить руководить спортом мутков это точно продуманная работа по дискредитации России.
И это министр-слухи комментирует! Ты скажи что сделал, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду и как дело обстоит на текущую дату, а слухи и без тебя обсудим...
мутин и путко мутят и путают следы)