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Марков, Малюков, Хомутов: алтайский "политех" готов обрести нового ректора

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Ученый совет вуза, а следом Минобр РФ должны решить, кто из тройки кандидатов достоин попасть в бюллетень для голосования

Фото: altstu.ru

Комиссия по выборам ректора АлтГТУ прекратила прием заявок от претендентов на пост ректора вуза. Всего на кресло руководителя "политеха" претендуют три человека. Последним документы подал декан энергетического факультета, и.о. проректора по непрерывному образованию технического университета Станислав Хомутов.

Доктор технических наук, профессор составит конкуренцию и.о. ректора АлтГТУ Андрею Маркову, а также завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергею Малюкову.

Кстати, именно г-н Малюков является единственным из трио, кто пробовал свои силы в аналогичном весеннем конкурсе, в итоге признанном несостоявшимся.

15 ноября Ученый совет АлтГТУ примет решение, кого из кандидатов он будет рекомендовать аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. При этом должно быть предложено как минимум два претендента.

Если профильное министерство не забракует кандидатов, как в прошлый раз, то в последних числах декабря может пройти отчетно-выборная конференция работников АлтГТУ, где и будет избран ректор "политеха".

Читайте также: Андрей Марков подал документы на участие в выборах ректора АлтГТУ

Напомним, что без постоянного ректора технический университет находится уже 1,5 года. В мае 2016-го экс-глава вуза Александр Ситников был уволен после того, как вуз сорвал сроки подачи документов на аккредитацию. Вначале и.о. был Андрей Максименко, затем Андрей Марков, неофициально считающийся фаворитом в борьбе за пост главы вуза в настоящее время.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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